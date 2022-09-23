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Общество23 сентября 2022 6:36

В Тольятти сотрудница банка уберегла 96-летнюю пенсионерку от мошенников

Старушка хотела оформить кредит на большую сумму, но женщина заподозрила неладное
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За свою бдительность Ольга Лапаева получила награду. Фото: ГУ МВД по Самарской области

За свою бдительность Ольга Лапаева получила награду. Фото: ГУ МВД по Самарской области

96-летняя жительница Тольятти спаслась от мошенников благодаря бдительной сотруднице одного из банков. Пенсионерка планировала оформить кредит, но женщина поняла, что здесь что-то не так.

Как сообщает ГУ МВД по региону, эта история произошла 29 августа текущего года. Старушке позвонили неизвестные, сообщили, что кто-то хочет оформить на нее кредит. Для сохранности сбережений их нужно было перевести на безопасный счет. Пенсионерка сразу пошла в ближайший банк.

– Она действовала по их инструкции и пыталась оформить кредит на сумму 173 тысячи рублей. Сотрудница офиса – Ольга Лапаева стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма. Узнав о телефонном звонке сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ольга объяснила ситуацию пенсионерке и обратилась в полицию. В результате старушка смогла сохранить свои деньги.

А бдительная сотрудница не осталась без внимания. В торжественной обстановке начальник УМВД России по Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Николай Шахов вручили Ольге Лапаевой благодарственное письмо.