В Самаре проходит частичная мобилизация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары рассказал, как получил повестку в военкомат после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Офицер в запасе Артак рассказал журналисту «КП-Самара», что готов ехать выполнять приказ.

- Мне уже 50 лет, и я давно в запасе, но опыт службы у меня большой, в том числе приходилось принимать участие в военных действиях, - рассказал офицер в запасе. – О том, что мне нужно явиться в военкомат для сверки данным, мне сообщили на работе 21 сентября. 22-го утром я пришел и мне вручили повестку. Несколько часов дали на то, чтобы съездить домой и собрать вещи. После обеда снова приехал к военкомату, уже с вещами, и сейчас готов ехать выполнять приказ.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации утром 21 сентября 2022 года, соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля. Через несколько часов губернатор Самарской области сообщил, что в регионе приступили к выполнению указа. Уже 21 сентября самарцы, которые попадают под критерии для частичной мобилизации, получили повестки с предложением явиться в военкомат для сверки данных.

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