Концерт «Своих не бросаем» пройдет на площади Славы в Самаре 23 сентября 2022 года

На площади Славы можно будет записать видео в поддержку российских военных, волонтеров и жителей Донбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самаре на площади Славы состоится тематический концерт «Своих не бросаем». Данная патриотическая общественная акция — знак солидарности проведению с 23 по 27 сентября референдума по вопросу включения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Мероприятие пройдет с 15:00 до 16:30. На площади Славы организуют интерактивные площадки. Там можно будет записать видео в поддержку российских военных, волонтеров и жителей Донбасса. Там же будут работать площадки для сбора гуманитарной помощи. В патриотической акции примут участие политические и общественные деятели, артисты, творческие коллективы и волонтеры.

Напомним, Самарская область одна из первых взяла шефство над городом в Донецкой народной республике. В Снежное регулярно отправляют гуманитарные грузы. В городе работают самарские специалисты: врачи, строители, дорожники. Они помогают восстанавливать дома, школы, коммуникации. Также в регионе сформировали «Самарский батальон», куда принимают добровольцев для отправки на Донбасс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре 23 сентября 2022 года ограничат движение транспорта в периметре площади Славы

Причина – проведение патриотической акции (подробности)