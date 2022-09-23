Инвесторы моногородов Самарской области могут получить поддержку от ВЭБ.РФ

На помощь от ВЭБ.РФ могут рассчитывать компании, которые реализуют проекты в Тольятти, Чапаевске и Новокуйбышевске

Инвесторы моногородов Самарской области, статус которых имеют Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, могут рассчитывать на поддержку со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

- Самарская область плотно сотрудничает с Корпорацией МСП, ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и другими. Многие региональные предприятия уже реализовали свои масштабные проекты с господдержкой. Я уверен, что интерес к федеральным инструментам со стороны самарского бизнеса будет только расти, - отметил глава Минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Поддержка от ВЭБ.РФ включает кредиты инициаторам инвестпроектов на финансирование капитальных вложений. Их выдают от 5 млн до 1 млрд рублей по ставке 1% и от 250 млн до 1 млрд рублей по ставке 5% годовых. Срок — до 15 лет.

Еще один инструмент поддержки — софинансирование на безвозвратной основе до 95% (не более 750 млн рублей) стоимости строительства или реконструкции объектов. Речь идет о тех, что необходимы для реализации инвестпроекта или концессионных соглашений, соглашений ГЧП и МЧП. Подробнее об этом можно узнать здесь.