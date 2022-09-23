Суд запретил возводить высотки без парковок в Кировском и Куйбышевском районах Самары

С заявлением в суд обращался прокурор города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары вынес решение по искам прокурора города. Заявления касались застройки без парковок в Кировском и Куйбышевском районах.

Надзорный орган усмотрел нарушения прав граждан на достойную и благоприятную инфраструктуру при застройке в границах ул. Центральной, Южного шоссе, ул. Коммунальной, КСП «Волгарь» (ООО «Шард») и Ракитовского шоссе (ООО «СЗ Ракита»).

– Проверка выявила факты согласования администрацией Самары строительства многоэтажных домов при отсутствии достаточного количества парковочных мест, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура направила три исковых заявления, в которых требовала признать решения мэрии незаконными. 21 сентября суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил требования.

– Суд установил, что у застройщиков ООО «Шард» и ООО СЗ Ракита» отсутствуют правовые основания на уменьшение количества парковочных мест при застройке, а также выявил нарушения прав граждан на благоприятную инфраструктуру, – уточнили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что после того, как решения суда вступят в законную силу, их исполнение будет взято под контроль.