В Самарской области выставили на торги арестованные автомобили, трактор и тягач

С молотка пустят имущество, которое приставы забрали у должников Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области решили устроить распродажу имущества должников. Жители смогут приобрести на торгах, которые пройдут 17 октября 2022 года, трактор, тягач, каток и даже заводские станки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Так, среди лотов: кольчато-зубчатый каток за 280 тысяч рублей, грузовой тягач за 600 тысяч, трактор «Беларус» за 817 тысяч, универсальная гибочная машина за 611 тысяч. Есть и более дорогие «товары». Среди них: автоматический трубогибочный станок в 5,5 млн рублей и аналогичный аппарат, но уже электрический, в 4,4 млн, станок для перфорации труб в 3,7 млн, машина для измерения формы давлением в 2 млн.

С молотка также планируется пустить автомобили Volkswagen Passat CC, Skoda Fabia, Lada XRAY и Chevrolet Cobalt. Дополнительную информацию о продаже имущества должников можно узнать здесь.

Добавим, электронный аукцион пройдет 17 октября 2022 года в 9:00 (мск) на площадке ООО «ВЭТП».