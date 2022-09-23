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Происшествия23 сентября 2022 10:08

В Самаре женщина на Subaru, уходя от столкновения, влетела в ограждение и дерево

Автомобилистку госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Аварию с пострадавшим спровоцировал 30-летний водитель на Kia Rio

Аварию с пострадавшим спровоцировал 30-летний водитель на Kia Rio

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 22 сентября 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 7:50 на улице Краснодонской столкнулись Kia Rio и Subaru Impreza, после чего одна из машин вылетела на газон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 30-летний водитель Kia Rio. На нерегулируемом перекрестке мужчина не уступил дорогу и создал помеху в движении 49-летней женщине на Subaru. Автомобилистка, уходя от столкновения, врезалась в металлическое ограждение, а затем в дерево.

В результате произошедшего женщина-водитель получила различные травмы. Ее госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.