В Самаре вынесли приговор сельчанину, который жестоко расправился с пенсионеркой в Новый год

В момент совершения преступления убийца был пьян

Суд поставил точку в жестоком преступлении, которое произошло в новогоднюю ночь в Кошкинском районе. Там местный житель жестоко расправился с 94-летней старушкой. Он избивал ее, а после задушил тряпкой.

Как сообщали в СУ СК по региону, преступление было совершено в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. 59-летний мужчина, будучи пьяным, ворвался в дом 94-летней пенсионерки. Для проникновения в жилье он локтем разбил окно в сенях, а после отодвинул дверной засов. К несчастью, его заметила хозяйка дома.

– Между осужденным и хозяйкой дома возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 38 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, – рассказали в региональном СУ СК.

На этом сельчанин не остановился. Он схватил лежавшую на полу тряпку и задушил ей несчастную старушку. От полученных травм она погибла на месте.

После расправы над жертвой нападавший залез в сундук с вещами, где были спрятаны деньги. На них он закупился выпивкой и раздал долги. После задержания 59-летний мужчина признался, что он живет вместе с братом. Оба не работают, регулярно пьют алкоголь.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям: 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»), 105 УК РФ («Убийство»), 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Следующие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.