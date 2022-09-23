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Общество23 сентября 2022 10:28

Самарские работодатели стали терпимее к электронным сигаретам

Многие разрешают сотрудникам курить на территории компании
Алена ПРОВКИНА
Работодатели стали спокойнее относиться к вейпам

Работодатели стали спокойнее относиться к вейпам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатели стали лояльнее к электронным сигаретам и курению на территории компании. Аналитики предоставили данные опроса.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, курить электронные сигареты запрещено в 32% компаний областного центра. При чем, обычные сигареты запрещают только в 12% компаний. На территориях многих офисов есть специально отведенные места для курения. В туалетах и коридорах традиционный «перекур» можно устраивать только в 6% организаций, а электронный – в 4%.

Специалисты отмечают, что за последние три года работодатели стали терпимее к вейпам. Их запрещают в полтора раза реже, чем в 2019-ом.