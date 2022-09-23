Самарские работодатели стали терпимее к электронным сигаретам

Работодатели стали спокойнее относиться к вейпам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатели стали лояльнее к электронным сигаретам и курению на территории компании. Аналитики предоставили данные опроса.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, курить электронные сигареты запрещено в 32% компаний областного центра. При чем, обычные сигареты запрещают только в 12% компаний. На территориях многих офисов есть специально отведенные места для курения. В туалетах и коридорах традиционный «перекур» можно устраивать только в 6% организаций, а электронный – в 4%.

Специалисты отмечают, что за последние три года работодатели стали терпимее к вейпам. Их запрещают в полтора раза реже, чем в 2019-ом.