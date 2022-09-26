Жителям Самары в прямом эфире расскажут о старте отопительного сезона в 2022 году

"Коммунальный вопрос" выйдет в эфир 26 сентября 2022 года в 12:03

В понедельник, 26 сентября 2022 года, на радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь выйдет передача «Коммунальный вопрос». Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев в прямом эфире расскажет о старте отопительного сезона и ответит на вопросы слушателей. Начало в 12:03. Задать вопросы можно будет по телефону 8 (846) 379-39-39.

Леонид Пугачев подробно осветит следующие темы:

Обычно для включения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне +8 пять дней, но в этом году этот срок сократили до 3 дней. Распространяется ли это на отопление в квартирах или только в соцобъектах?

Можно ли аналогичным образом удлинить отопительный сезон весной?

Может ли совет МКД попросить включить отопление раньше срока, подав куда-нибудь заявку?

Когда примерно ждать тепло в квартире после даты начала отопительного сезона?

Какие основные сложности и проблемы могут возникнуть при подаче тепла, и как их решить (например, воздух в батареях)?

Куда обращаться, если отопительный сезон начался уже неделю или две назад, а в квартире еще холодно? Что делать, если УК не реагирует на жалобы?

Если в доме прорвало трубу и на некоторое время перекрыли горячую воду – будет ли перерасчет за услуги ЖКХ? Куда обращаться, если перерасчет не сделали?

Какую подготовку проводить УК перед отопительным сезоном. Как узнать, какие работы были проведены (например, промывка системы отопления)?

В каком случае логичнее и выгоднее ставить ОДПУ в доме?

В этом году власти Самары рассматривали вариант перехода на новую систему оплаты отопления (1/7). Есть ли в этом смысл, или это просто вопрос удобства жителей и на стоимость это не влияет?

Тарифы на ЖКХ традиционно повышаются два раза в год – 1 января и 1 июля. Кто и как решает, что стоимость отопления стоит повысить?