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Общество23 сентября 2022 10:43

Рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 23 по 25 сентября

Особое внимание уделят пьяным водителям
Ирина СИНЕГУБОВА
Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание.

Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие дни, с 23 по 25 сентября, в Самарской области сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейдовые мероприятия.

— В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских, в том числе из руководящего состава, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если автомобилист отказывается проходить медицинское освидетельствование, то он лишается водительского удостоверения и получает штраф.

Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Госавтоинспекция просит сообщать о таких случаях в управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.