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Общество23 сентября 2022 10:56

В Самарской области многие работники отказываются брать больничный

Жители назвали причины Жители назвали причины
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы предпочитают оставаться на рабочем месте во время болезни

Многие самарцы предпочитают оставаться на рабочем месте во время болезни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, почему не хотят брать больничный. Специалисты провели опрос среди работающего населения.

По данным сервиса Зарплата.ру, только 22% респондентов всегда уходят на больничный во время недомоганий. Остальные же отказываются от больничного и остаются на работе. Многие сотрудники в этот период переходят на удаленную работу. Самарцы рассказали причины, по которым стараются не терять рабочие дни.

Из-за производственной необходимости, обязанностей, переживаний о снижении дохода, боязни конфликтов с руководством и неофициального трудоустройства опрошенные предпочитают оставаться на рабочем месте. Специалисты отмечают, что только 40% работодателей спокойно относятся к больничным.