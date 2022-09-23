В Самарской области многие работники отказываются брать больничный

Многие самарцы предпочитают оставаться на рабочем месте во время болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, почему не хотят брать больничный. Специалисты провели опрос среди работающего населения.

По данным сервиса Зарплата.ру, только 22% респондентов всегда уходят на больничный во время недомоганий. Остальные же отказываются от больничного и остаются на работе. Многие сотрудники в этот период переходят на удаленную работу. Самарцы рассказали причины, по которым стараются не терять рабочие дни.

Из-за производственной необходимости, обязанностей, переживаний о снижении дохода, боязни конфликтов с руководством и неофициального трудоустройства опрошенные предпочитают оставаться на рабочем месте. Специалисты отмечают, что только 40% работодателей спокойно относятся к больничным.