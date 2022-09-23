Уголовное дело о выводе более 100 млн рублей из «АвтоВАЗбанка» возбудили в Самаре

Расследование уголовного дела находится на контроле Генпрокуратуры РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело о выводе более 100 млн рублей из «АвтоВАЗбанка», который входит в фонд непрофильных активов банка «Траст». Об этом пишет «Волга Ньюс».

По предварительным данным, речь идет о выдаче кредитов в «АвтоВАЗбанке» аффилированным лицам, а также о покупке объектов на баланс АО «Росскат». Ранее банк был подконтролен владельцу этой организации Николаю Тарану. Насколько известно, ущерб «Трасту», который присоединил к себе «АвтоВАЗбанк» три года назад, составил более 100 млн рублей. Эту сумму вывели в период с 2010 по 2019 год.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Не исключено, что в нем могут быть несколько эпизодов. Расследование контролирует Генпрокуратура РФ.