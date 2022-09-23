В Самарской области пожилой водитель на скорости «влетел» в мотоцикл

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области пожилой водитель столкнулся с мотоциклом в четверг, 22 сентября 2022 года. Мужчина не уступил дорогу при повороте.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции зафиксировали аварию в 20:20. 62-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-21043» ехал по улице Воронова в сторону улицы Центральной. На нерегулируемом перекрестке автолюбитель не уступил дорогу мотоциклу «Chituma», из-за чего произошло серьезное столкновение.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.