Оперативники прикрыли деятельность «Свидетелей Иеговых» в Тольятти

В отношении организатора секты возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники Тольятти пресекли деятельность запрещенной религиозной секты. Речь идет о «Свидетелях Иеговых», ранее действующих на территории всей страны.

Оказалось, что организация вела активную деятельность на территории города на протяжении долгого времени. По данным регионального СУ СК, участники секты проводили собрания и вербовали новых участников. При этом ранее Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации и запрете деятельности организации в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.

Следователям удалось выйти на организатора «Свидетелей Иеговых города Тольятти». Им оказался 52-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Следственный комитет совместно с региональном УФСБ продолжают оперативно-розыскные мероприятия.