В Самарской области 23 сентября 2022 года выявили рекордные для осени 2173 случая COVID-19

Лидеры по суточному приросту зараженных - Самара, Тольятти и Сызрань Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области поставил новый для осени рекорд. В пятницу, 23 сентября 2022 года, суточный прирост больных составил 2 173 человека. Последний раз такие цифры фиксировали в регионе в марте. Общее число случаев заражения достигло 448 019, сообщает оперштаб.

Примерно треть инфицированных приходится на Самару. Здесь КВИ выявили у 870 жителей. На втором месте антирейтинга с 495 больными Тольятти. Замыкает тройку лидеров Сызрань — плюс 108 пациентов. Также много зараженных прибавилось в Новокуйбышевске — 73 человека, Кинеле — 50 и в Отрадном — 44.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 105 пациентов. Число выздоровевших значительно выше — лечение закончили 1 685 человек. За все время побороть COVID-19 смогли 422 990 жителей региона.

К сожалению, умерли еще двое больных. Общее число смертельных случаев теперь составляет 8 014.