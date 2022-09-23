В Самаре состоится творческая встреча с писательницей Татьяной Устиновой 25 сентября 2022 года

Известный автор проведет встречу в областной столице. Фото: соцсети

В Самаре местные жители смогут посетить творческую встречу с известной российской писательницей Татьяной Устиновой. Мероприятие запланировали на воскресенье, 25 сентября 2022 года.

По полученным данным, встреча состоится в 14:00 в конференц-зале в Самарской областной научной библиотеке по адресу: улица Ленина,14А. Российская писательница, сценаристка, переводчица и радиоведущая входит в тройку самых читаемых авторов страны. Татьяна Устинова ответит на вопросы самарцев и поделится взглядом на современную литературу.

Жители смогут посетить мероприятие в ближайшее воскресенье. Представители отмечают, что вход будет свободным.