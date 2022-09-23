Холодной воды не будет у жителей Куйбышевского и Кировского районов Самары с 26 по 29 сентября

Без воды останутся жители целого ряда домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, с 26 по 29 сентября, холодную воду отключат в Куйбышевском и Кировском районах. Это связано с запланированными работами, сообщает «РКС-Самара».

В понедельник, 26 сентября, холодного водоснабжения не будет с 08:00 до 18:00 на Олонецкой, 1-29; Боровой, 8-30Б,М, лит Т; Вологодской, 2а-14а; Эльтонской, 1а-31; Грозненской, 1-1к8; Заводской, 1-11В, Д, Е, СДК «ЖБИ-7»; Собинской, 1-25; Опорной, 1-13; Липяговской, 1-9; Фестивальной, 1-6; Арбатской, 1-9; Ковровской, 4-10; Восковой, 3-7; Трубной, 1-53; Ржевской, 1-84; ул. Красный Кряжок,1-103

Во вторник, 27 сентября с 08:00 отключение запланировано до 28 сентября 08:00 на Белорусской, 88-135, Флотской, 1-18, а также бойлеров на Белорусской, 93, 97а, 112а.

В четверг, 29 сентября с 09:00 до 15:45 без воды останутся на Пугачевском тр. 19-53; пер. Долотный, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а; Хасановской, 2-39; пер. Ново-Молодежный, 12-37. А с 09:30 до 12:40 – Г. Димитрова, 18, 20; Стара-Загоре, 168.