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Общество23 сентября 2022 12:42

В Самарской области состоятся спектакли Донецкого государственного музыкально-драматического театра

Показы пройдут 26 и 27 сентября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
В регионе проведут концерты

В регионе проведут концерты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили посетить спектакли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Показ состоится на сценах «СамАрт» и Дворца культуры в городе Новокуйбышевск на площади Ленина.

По данным пресс-службы правительства региона, на сценах представят постановку о начале военных действий на Донбассе. В основе спектакля легли материала книги «Война в Донбассе: народная летопись», в которой описывают воспоминания событий боевых действий.

Режиссером-постановщиком спектакля стала заслуженная артистка Алла Ульянова, композитор – Михаил Хохлов. Премьерные показы уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.