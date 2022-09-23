В Самарской области состоятся спектакли Донецкого государственного музыкально-драматического театра

В регионе проведут концерты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили посетить спектакли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Показ состоится на сценах «СамАрт» и Дворца культуры в городе Новокуйбышевск на площади Ленина.

По данным пресс-службы правительства региона, на сценах представят постановку о начале военных действий на Донбассе. В основе спектакля легли материала книги «Война в Донбассе: народная летопись», в которой описывают воспоминания событий боевых действий.

Режиссером-постановщиком спектакля стала заслуженная артистка Алла Ульянова, композитор – Михаил Хохлов. Премьерные показы уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.