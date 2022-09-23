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Общество23 сентября 2022 12:52

У 25 частных домов должников отключат воду и канализацию в Куйбышевском районе Самары

Общая сумма задолженности самарцев достигла почти 200 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
При рудном материальном положении всегда можно рассмотреть рассрочку. Фото: «РКС-Самара»

При рудном материальном положении всегда можно рассмотреть рассрочку. Фото: «РКС-Самара»

В Куйбышевском районе Самары до конца сентября воду и канализацию отключат в 25 частных домах из-за долгов.

— Их владельцы задолжали крупные суммы, долги некоторых составляют более 20 тысяч рублей, — рассказали в «РКС-Самара».

Все они получили уведомление. Общая сумма задолженности достигает почти 200 тысяч рублей. До отключения воды и канализации доходит только в том случае, если люди никак не реагируют на требования, скрываются или ведут себя агрессивно.

Когда у жителей материальные трудности, они всегда могут обратиться за поддержкой в компанию. Комиссия по дебиторской задолженности поможет разобраться с документами и по возможности предоставит рассрочку. Для этой услуги необходимо предварительно записаться по телефону 207-28-22.