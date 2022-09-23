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Общество23 сентября 2022 13:06

Самарцам рассказали, где найти продукты по самым низким ценам в сентябре 2022 года

В областной столице подвели итоги мониторинга
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут сэкономить на продуктах

Жители смогут сэкономить на продуктах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты подвели итоги ежедневного мониторинга цен на продовольственные товары. Жителям областного центра рассказали, где купить продукты по низкой стоимости.

По информации администрации города на 23 сентября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Капусту белокочанную за 12,49 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Картофель за 15,19 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику цен.