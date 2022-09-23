Глава Отрадного Александр Бугаков досрочно сложил свои полномочия

Бугаков возглавлял Отрадный с 2015 года. Фото: администрация Самары

Вчера, 22 сентября, досрочно сложил свои полномочия глава городского округа Отрадный Александр Бугаков. Он подал в отставку 20 сентября.

— Решение было принято на очередном заседании Думы, — сообщает администрация Отрадного.

Бугаков возглавлял Отрадный с 2015 года. Напомним, в сентябре 2021 года в отношении него возбудили уголовное дело. Его заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

С ноября 2018 по июнь 2020 года чиновник утвердил схему теплоснабжения в пользу АО «СамРЭК», несмотря на его конкурента – ООО «ГОТЭ». Из-за этого компания приостановила деятельность котельной. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 2,9 миллионов рублей.

В июне 2022 года Александру Бугакову вынесли приговор. Мэра признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, в течение трех лет он не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.