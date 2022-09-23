Губернатор Самарской области вручил награды работникам самарского «ОДК-Кузнецов»

Наградами удостоили фрезеровщика Юрия Попова и заточника Владимира Грачева

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. На нем губернатор Дмитрий Азаров вручил награды лучшим представителям отрасли, в их числе — сотрудники «ОДК-Кузнецов».

Так, рабочих инструментального цеха завода — фрезеровщика Юрия Попова и заточника Владимира Грачева — удостоили почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области».

Владимир Грачев работает на предприятии уже 37 лет. Он занимается заточкой резцов. Это тончайшая ручная работа, которую нельзя выполнить на станке с программным управлением. Юрий Попов пришел на завод сразу после школы — в 1977 году. Сначала был учеником фрезеровщика, теперь он работает на участке изготовления технологической оснастки. Ему поручают особо ответственные операции.

Напомним, звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» присваивают за значительный вклад в развитие региона, многолетний добросовестный труд и высокое мастерство.