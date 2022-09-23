В Самарской области прошли чемпионат и Кубок ВС России и Беларуси по военному троеборью

Результаты оценивались в командном и в личном зачетах. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 23 сентября, в Самарской области завершились чемпионат и открытый Кубок Вооруженных Сил России и Республики Беларусь по военному троеборью.

Соревнования прошли на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА, а также на стрельбище и спортивных площадках войсковых частей Рощинского. Для военнослужащих они были максимально приближены к реальным боевым условиям.

— Военно-прикладной спорт сейчас самый нужный. Наши доблестные защитники вновь, как и их прадеды, встают на защиту нашей Родины, братского Донбасса от нацизма, — сказал губернатор Самарской области.

Результаты оценивались в командном и в личном зачетах. Военное троеборье состоит из стрельбы из автомата Калашникова с трех положений очередями на расстояние 200 метров, метание гранаты на точность на расстояние 40 метров с автоматом в руке и кросс с выкладкой на три километра.

— На самарской земле воспитываются настоящие патриоты и защитники Отечества. Своим примером, я уверен, они вселят уверенность в бойцов и членов семей военнослужащих, чтобы, как и в предыдущие времена, враг был разбит, а победа была за нами, — отметил Дмитрий Азаров.

Победителями чемпионата среди округов стал Восточный военный округ, среди родов войск – Воздушно-десантные войска, а лучшая команда в открытом Кубке – ВВО.