Военный комиссар разъяснил правила выезда из Самарской области во время частичной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, можно ли выехать из Самарской области, если пришла повестка по частичной мобилизации. Информация об этом размещена в приказе военного комиссара региона полковника Алексея Вдовина.

В документе нет пункта о том, запрещен ли призывникам по частичной мобилизации выезд за пределы Самарской области. Однако указано, кому нельзя выезжать за границу:

- Временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований.

В документе говорится и том, что делать тем, кто находится в запасе и только временно проживает в Самарской области. Этим гражданам необходимо немедленно уехать к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Если сделать это не представляется возможным, то нужно явиться в комиссариат по месту состояния на воинском учете.

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