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Общество23 сентября 2022 14:19

Запрещен ли призывникам по частичной мобилизации выезд за пределы Самарской области

Самарцам рассказали о правилах выезда за пределы региона во время частичной мобилизации 2022
Анастасия ФИЛАТОВА
Военный комиссар разъяснил правила выезда из Самарской области во время частичной мобилизации

Военный комиссар разъяснил правила выезда из Самарской области во время частичной мобилизации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, можно ли выехать из Самарской области, если пришла повестка по частичной мобилизации. Информация об этом размещена в приказе военного комиссара региона полковника Алексея Вдовина.

В документе нет пункта о том, запрещен ли призывникам по частичной мобилизации выезд за пределы Самарской области. Однако указано, кому нельзя выезжать за границу:

- Временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований.

В документе говорится и том, что делать тем, кто находится в запасе и только временно проживает в Самарской области. Этим гражданам необходимо немедленно уехать к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Если сделать это не представляется возможным, то нужно явиться в комиссариат по месту состояния на воинском учете.

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