В Самарской области мужчина после отказа друга решил украсть банковскую карту

Задержанный признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевске Самарской области местный житель решил попросить в долг у своего знакомого. После отказа подозреваемый решил проблему при помощи силы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к своему знакомому. Подозреваемый попросил денег в долг, но получил отказ. Ответ разозлил мужчину, и он стал угрожать потерпевшему. После ссоры злоумышленник забрал чужую банковскую карту и списал с нее почти 9 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители смогли задержать подозреваемого. Тот признал вину и рассказал, что потратил деньги на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.