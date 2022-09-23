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Общество23 сентября 2022 16:01

Жителей Самарскую область предупредили о небольших дождях в ближайшие дни

Ветер утихать тоже не планирует
Ирина СИНЕГУБОВА
Облачная погода и осадки ожидаются в регионе.

Облачная погода и осадки ожидаются в регионе.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже с завтрашнего дня в Самарскую область придут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС".

В субботу, 24 сентября, ночью и днем в регионе будет облачно с прояснениями и небольшим дождем, а ветер достигнет 7-12 м/с. Температура воздуха в дневное время составит 18-23 , а в ночное – 12-17 .

В воскресенье, 25 сентября, ночью ожидается облачная погода без осадков, а днем регион местами накроет дождь. Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется днем до 12-17 , а ночью охладится до 8-13 .

В понедельник, 26 сентября, будет облачно с прояснениями и небольшим дождем, скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с. Дневная температура составит 10-15 , а ночная – 6-11 .