В Самаре сломанную детскую площадку забросало буреломом

Детям приходится играть в соседних дворах, чтобы не получить травмы. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами опустевшей детской площадки. Сломанное оборудование и бурелом заставили детей идти в другие дворы.

Судя по опубликованной записи, во дворе на улице Ново-Вокзальной старая детская площадка медленно стала превращаться в свалку. По словам местных жителей, сломанные качели, старая горка, огромное количество сухих веток отталкивают детей. Ребятам приходиться гулять и играть в соседних дворах.

Напомним, в Красноглинском районе вандалы испортили новую детскую площадку. Злоумышленники исписали граффити новые горки, лавочки и даже урны.