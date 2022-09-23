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Общество23 сентября 2022 16:21

В Самаре сломанную детскую площадку забросало буреломом

Дети ходят в другие дворы
Алена ПРОВКИНА
Детям приходится играть в соседних дворах, чтобы не получить травмы. Фото: "Подслушано Самара"

Детям приходится играть в соседних дворах, чтобы не получить травмы. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами опустевшей детской площадки. Сломанное оборудование и бурелом заставили детей идти в другие дворы.

Судя по опубликованной записи, во дворе на улице Ново-Вокзальной старая детская площадка медленно стала превращаться в свалку. По словам местных жителей, сломанные качели, старая горка, огромное количество сухих веток отталкивают детей. Ребятам приходиться гулять и играть в соседних дворах.

Напомним, в Красноглинском районе вандалы испортили новую детскую площадку. Злоумышленники исписали граффити новые горки, лавочки и даже урны.