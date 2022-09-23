Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы в Самаре

В акции участвовали политические и общественные деятели, представители молодежных организаций, волонтёры. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 23 сентября, на площади Славы прошла патриотическая общественная акция «Своих не бросаем» в поддержку референдума на территории республик Донбасса. Участие в ней принял Дмитрий Азаров.

— Сегодня началось голосование в наших братских Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На митинг пришло около 10 тысяч человек со всего региона. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца, — сказал губернатор.

В акции поучаствовали политические и общественные деятели, представители молодежных организаций, волонтёры. Все участники концерта, которые собрались на площади Славы, исполнили вместе знакомые с детства песни.

— Здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России. Самарского сердца хватит на всех, — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что когда бывал в Крыму в Донецкой и Луганской народных республиках, видел желание людей присоединиться к России. Самарская область стала первым регионом, которую с официальным визитом в июле этого года посетила делегация Общественной палаты ДНР.