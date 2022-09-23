Йога и практика гвоздестояния пройдут на самарской набережной 24 сентября

Количество досок для гвоздестояния ограничено. Фото: "Самарская набережная"

Уже завтра, в субботу, 24 сентября, на Ленинградском спуске самарской набережной проведут йогу и практику гвоздестояния.

— Сначала с 17:00 до 18:30 для самарцев пройдут занятия йогой, а с 18:30 до 19:30 практика гвоздестояния, — рассказали в сообществе Вконтакте "Самарская набережная".

По словам эксперта, гвоздестояние может влиять на на функционирование разных систем человека, среди которых физическая, эмоциональная, духовная и ментальная. С помощью данной практики можно проработать некоторые внутренние трудности. Например, научиться бороться со своими страхами, преодолеть стресс, улучшить физическое здоровье, зарядиться энергией.

Организаторы сообщают, что с собой необходимо взять коврик или покрывало. Для участия нужно обязательно записаться, написав кураторам направлений. Количество досок для гвоздестояния ограничено.