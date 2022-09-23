Коронавирус в Самарской области на 24 сентября 2022 года: число заразившихся продолжает расти

В регионе число заразившихся продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. Появилась подробная информация на 24 сентября 2022 года. К сожалению, поставлен новый рекорд для осени.

Последние новости о коронавирусе на 24 сентября 2022 года

Осенью в регионе поставлен новый рекорд по количеству зараженных. Суточный прирост составил 2 173 человека. Последний раз такой уровень отмечали в марте 2022 года. В Самаре вирус выявили у 870 человек. На втором место по числу заболевших в Тольятти – 495, в Сызрани – 108 пациентов.

Резкий рост заболевших пришелся на осень текущего года, об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число случаев заражения превысило 448 тысяч. К сожалению, умерли еще два пациента. Число смертельных случаев достигло 8 014 человек.

Выплаты медицинским работника

Также стало известно о дополнительных выплатах для медицинских работников. Врачам, работающим в стационарах, начислят средства за диагностику и лечение пациентов. Сумма доплаты составит 25% от размера оклада.