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Общество23 сентября 2022 18:19

Коронавирус в Самарской области на 24 сентября 2022 года: число заразившихся продолжает расти

В Самарской области коронавирус поставил новый рекорд для осени
Алена ПРОВКИНА
В регионе число заразившихся продолжает расти

В регионе число заразившихся продолжает расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. Появилась подробная информация на 24 сентября 2022 года. К сожалению, поставлен новый рекорд для осени.

Последние новости о коронавирусе на 24 сентября 2022 года

Осенью в регионе поставлен новый рекорд по количеству зараженных. Суточный прирост составил 2 173 человека. Последний раз такой уровень отмечали в марте 2022 года. В Самаре вирус выявили у 870 человек. На втором место по числу заболевших в Тольятти – 495, в Сызрани – 108 пациентов.

Резкий рост заболевших пришелся на осень текущего года, об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число случаев заражения превысило 448 тысяч. К сожалению, умерли еще два пациента. Число смертельных случаев достигло 8 014 человек.

Выплаты медицинским работника

Также стало известно о дополнительных выплатах для медицинских работников. Врачам, работающим в стационарах, начислят средства за диагностику и лечение пациентов. Сумма доплаты составит 25% от размера оклада.