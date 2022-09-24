Жителя Самарской области отправят под суд за жестокую расправу над котом

Мужчина избил кота и выбросил его за ограду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 34-летний житель Елховского района. Его обвиняют в жестокой расправе над котом сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в мае 2022 года во дворе одного из домов на улице Мостовой. В один из дней мужчина схватил кота за задние лапы, несколько раз ударил его, выкинул за ограду и ушел. Животное не выжило. По словам экспертов, кот погиб от обширной травмы головы.

Мучителя чужого питомца задержали. По данным полицейских, он нигде не работает и ранее судим не был. Расправиться с котом он решил после длительного конфликта с его хозяйкой. В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

В настоящее время расследование окончено, правоохранители передали материалы на рассмотрение в Кошкинский районный суд. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, — до 3 лет лишения свободы.