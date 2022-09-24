В Самарской области нашли водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

Сначала полицейские нашли машину, а потом и самого предполагаемого виновника аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 23 сентября 2022 года, в Клявлино произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:45 у дома № 2ж по улице Прониной отечественная легковушка сбила пешехода. После этого автомобилист уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавший — 50-летний мужчина. Он находился на дороге, не собираясь ее переходить. В этот момент на него наехал автомобиль «Лада 211540». Легковушка сразу же уехала с места ДТП. Однако долго скрываться водителю не удалось. Сотрудники полиции нашли его в течение часа.

Сначала правоохранители обнаружили автомобиль. На нем были характерные повреждения. Потом они разыскали и самого предполагаемого виновника аварии. Им оказался 29-летний молодой человек. Его задержали. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.