Баскетболисты «Самары» с разгромным счетом обыграли «МИНСК» в матче Кубка Приматова

Самарская команда вышла в финал Кубка памяти Приматова / Фото: БК "Самара"

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самаре состоялся первый игровой день Кубка памяти Г.А. Приматова. Соперником БК «Самара» выступил «МИНСК», а «Пари Нижний Новгород» — «ПАРМА-ПАРИ».

«Горожане» с разгромным счетом обыграли «МИНСК». Если поначалу их отрыв от соперника был небольшой, то к большому перерыву самарцы увеличили преимущество с 2 очков до 19. Сократить отставание гостям так и не удалось. В итоге баскетболисты «Самары» одержали победу со счетом 90:68.

Во второй паре победителем вышла команда из Нижнего Новгорода. Она обыграла соперника с минимальным перевесом — 85:82.

В результате в финал Кубка Приматова вышли БК «Самара» и «Пари НН». Они сыграют в субботу, 24 сентября 2022 года, в 16:00. А в 19:00 пройдет матч за третье место. «ПАРМА-ПАРИ» встретится с командой из Минска.