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Происшествия24 сентября 2022 11:46

Житель Самары обокрал магазин, чтобы купить бензин для авто

Мужчина похитил из торговой точки алкоголь и продукты
Анастасия ФИЛАТОВА
Воришку и его автомобиль запечатлели камеры видеонаблюдения

Воришку и его автомобиль запечатлели камеры видеонаблюдения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Недавно в одном из магазинов Красноармейского района произошла дерзкая кража. Кто-то похитил оттуда алкоголь и продукты. При этом незадачливый воришка и его автомобиль попали на запись видеокамеры. Так что поймать злоумышленника не составило труда.

- Предполагаемым преступником оказался 41-летний житель Самары, который уже ранее был судим. Он рассказал, что похищенный товар продал прохожему неподалеку от магазина. Вырученные деньги мужчина потратил на бензин для автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы, арест до 4 месяцев или до 2 лет лишения свободы.