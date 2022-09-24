Житель Самары обокрал магазин, чтобы купить бензин для авто

Воришку и его автомобиль запечатлели камеры видеонаблюдения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Недавно в одном из магазинов Красноармейского района произошла дерзкая кража. Кто-то похитил оттуда алкоголь и продукты. При этом незадачливый воришка и его автомобиль попали на запись видеокамеры. Так что поймать злоумышленника не составило труда.

- Предполагаемым преступником оказался 41-летний житель Самары, который уже ранее был судим. Он рассказал, что похищенный товар продал прохожему неподалеку от магазина. Вырученные деньги мужчина потратил на бензин для автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы, арест до 4 месяцев или до 2 лет лишения свободы.