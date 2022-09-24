Три игрока «Крыльев Советов» дебютировали за сборную России

Ежов и Коваленко оказались в стартовом составе, а Глушенков вышел на замену во втором тайме / Фото: vk.com/teamrussia

Три игрока самарского футбольного клуба «Крылья Советов» дебютировали за сборную России. Роман Ежов и Александр Коваленко вошли в стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Киргизией 24 сентября 2022 года. Максим Глушенков вышел на поле во второй половине игры.

В первом тайме сборные обменялись по одному голу. Счет в матче открыли игроки национальной команды Киргизии. Затем пришел ответ от Александра Соболева — бывшего нападающего «Крыльев Советов», который сейчас выступает за московский «Спартак».

Во втором тайме Роман Ежов и Александр Коваленко на поле не вышли. Зато шанс показать себя дали еще одному игроку самарской команды — Максиму Глушенкову. Он уже играл за сборную, но за молодежку.

Напомним, вызов в сборную России получил и голкипер «КС» Иван Ломаев. Однако на игру в Киргизию он не поехал. Как объяснил наставник вратарей Виталий Кафанов, тренерский штаб решил не брать на одну товарищескую игру сразу четырех голкиперов.