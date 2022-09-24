Жительница Самарской области попалась с пакетом конопли, переходя дорогу не по «зебре»

Сотрудники ГИБДД поймали нарушительницу на трассе в Кошкинском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Попала в руки правоохранителей 40-летняя любительница конопли совершенно случайно. Сначала ее подвело игнорирование ПДД, а затем слабые нервы.

Все произошло на трассе Борма — Кошки — Погрузная в Кошкинском районе. Женщина перешла дорогу не по «зебре», чем огорчила находившихся неподалеку госавтоинспекторов. Сотрудники полиции начали составлять на нарушительницу протокол и заметили, что она нервничает и пытается выкинуть свой пакет. Такое поведение показалось стражам порядка подозрительным, и они решили посмотреть, от чего же пытается избавиться женщина. Как оказалось, при себе у нее была марихуана массой 28,25 г.

— Подозреваемая рассказала, что растения нарвала сама и хранила их для личного употребления. Ранее женщина судима не была, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении жительницы Кошкинского района правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Недавно расследование было завершено, и обвиняемая предстала перед судом. Тот признал ее виновной и назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.