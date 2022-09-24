В Самаре водитель Skoda врезался в автобус № 67 на «встречке» и погиб

Сотрудники полиции работают на месте аварии, устанавливая все детали происшествия / Фото: ДТП 163 Самара

Вечером в субботу, 24 сентября 2022 года, в районе пересечения улицы Революционной и Московского шоссе в Самаре произошло ДТП. Примерно в 18:30 там автомобиль Skoda влетел в автобус № 67.

— По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 56-летний водитель иномарки по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 67. Автомобилист скончался на месте аварии, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Насколько известно, пассажиры автобуса не пострадали. По крайне мере, никто из них за медицинской помощью не обращался. Что касается водителя иномарки, то, возможно, ему стало плохо с сердцем, поэтому он и спровоцировал аварию. Однако официального подтверждения пока этому нет. Точную причину смерти мужчины предстоит установить специалистам.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП. Они выясняют все обстоятельства и детали происшествия.