Лишенный водительских прав саратовец устроил пьяные покатушки в Самарской области

Суд назначил нарушителю 280 часов обязательных работ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ДПС поймали пьяного водителя на автомобиле Hyundai Elantra. Мужчина поздно вечером катался нетрезвым по поселку Прогресс Хворостянского района. Нарушителем оказался житель Саратовской области.

Мужчину отстранили от управления авто, а его машину отправили на спецстоянку. При оформлении протокола выяснилось, что саратовец уже не в первый раз нарушает закон. В августе 2021 года его наказали за отказ проходить медосвидетельствование — выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав.

На этот раз в отношении гостя из другого региона правоохранители возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Недавно мужчина предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, ему назначили 280 часов обязательных работ и на 2 года запретили садиться за руль. Приговор уже вступил в законную силу.