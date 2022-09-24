СМИ: в Самаре задержали подполковника ФСБ

Силовик может быть причастен к делу о похищении криптовалюты у хакера из Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самаре задержали сотрудника регионального управления ФСБ. По предварительным данным, это подполковник Михаил Горбунов, пишет Волга Ньюс со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным портала, силовика задержали на одном из пляжей Волги. Насколько известно, это связано с расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве. Речь идет о похищении у хакера из Сызрани криптовалюты на сумму, превышающую 100 млн рублей.

Ранее в краже биткоинов у сызранца признался другой экс-сотрудник ФСБ — Дмитрий Демин. Он рассказал детали аферы в надежде, что ему смягчат меру пресечения — отпустят под домашний арест. Однако суд оставил бывшего силовика в СИЗО до 1 декабря 2022 года.

По версии правоохранителей, Демин провернул махинацию не один. Ему кто-то помогал. Не исключено, что к этому преступлению может быть причастен Михаил Горбунов. Сообщается, что после задержания силовика увезли в Москву.

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