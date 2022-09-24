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Спорт24 сентября 2022 17:40

Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова 24 сентября 2022 года

«Горожане» вырвали победу у команды из Нижнего Новгорода
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы обыграли гостей со счетом 91:87 / Фото: БК "Самара"

Самарцы обыграли гостей со счетом 91:87 / Фото: БК "Самара"

В субботу, 24 сентября 2022 года, в Самаре прошел финал Кубка памяти Приматова по баскетболу. За победу в турнире сразились «горожане» и команда «Пари Нижний Новгород».

Поначалу команды шли на равных. Первую четверть они закончили со счетом 20:20. В конце второй самарцы немного вырвались вперед — 41:40. В третьей четверти «горожане» увеличили отрыв — 71:65. Самым напряженным вышел последний отрезок матча. Болельщики переживали, что баскетболисты «Самары» не смогут удержать преимущество, но те справились. В итоге игра закончилась со счетом 91:87.

БК «Самара» выиграла Кубок Приматова. Второе место заняли нижегородцы, а третье, победив «МИНСК», — «ПАРМА-ПАРИ». Лучшим игроком в составе «горожан» по итогам турнира стал Айзея Риз.