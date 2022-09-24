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Происшествия24 сентября 2022 18:47

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием Skoda и автобуса в Самаре 24 сентября 2022

В аварии погиб водитель иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте происшествия работали спасатели / Фото: ДТП 163 Самара

На месте происшествия работали спасатели / Фото: ДТП 163 Самара

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием автомобиля Skoda Octavia и автобуса № 67 в Самаре. Авария произошла вечером 24 сентября 2022 года в районе остановки «Ул. Революционная» на Московском шоссе.

- За рулем иномарки находился 56-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Авроры в направлении улицы Революционной. В пути следования водитель не обеспечил постоянный контроль за движением ТС, наехал на бордюр, а затем оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с автобусом, - сообщили сотрудники ГИБДД.

Легковушка врезалась в левый бок автобуса «ЛиАЗ». Водитель иномарки скончался на месте аварии. По данным ГУ МВД по Самарской области, из пассажиров общественного транспорта никто не пострадал. За медицинской помощью они не обращались.

На место выезжали сотрудники полиции и МЧС, а также скорая и спасатели. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.