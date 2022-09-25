В Самаре москвич намотал каршеринговый автомобиль на столб

Машина превратилась в груду металла

ДТП с участием москвича произошло в Самаре ранним утром 24 сентября. 33-летний мужчина сидел за рулем каршерингового автомобиля и ехал по улице Ново-Садовой в районе улицы Первомайская. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. По инерции автомобиль проехал вперед и наткнулся на пешеходное ограждение, а потом врезался в столб. В итоге автомобиль буквально расплющило.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, предполагается, что водитель мог превысить допустимую скорость движения – на это указывает и характер повреждений машины.

- Повреждения получил пассажир автомобиля Фольксваген Поло 27.10.1993 г.р., с места ДТП машиной скорой помощи был госпитализирован, - рассказали в полиции.

Также известно, что водитель авто отказался пройти медицинское освидетельствование.