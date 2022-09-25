В Самаре 56-летний водитель умер, врезавшись в автобус № 67

Автомобиль и автобус столкнулись на Московском шоссе

В Самаре вечером 24 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Шкода Октавия ехал по Московскому шоссе со стороны 4-го проезда. Напротив, дома по ул. Революционной, 64Б он не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу. Здесь он врезался в Тойоту Рав4, за рулем которой сидела женщина, а потом лоб в лоб столкнулся с автобусом № 67.

- Водитель автомобиля Шкода Октавия скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Во всех подробностях ДТП разберется полиция. О том, пострадали ли пассажиры автобуса ничего не говорится.