Самарским призывникам рассказали, как они могут получить повестку

В Самаре проходит частичная мобилизация

Жителям Самары рассказали, как им, в случае соответствия критериям частичной мобилизации, могут доставить повестки. Вручить повестку жителям Самарской области могут только лично. Первый вариант - повестку принесет домой сотрудник военкомата. Ее должны вручить под роспись. В сложных случаях их могут сопровождать участковые - они могут заходить в любые помещения и смотреть камеры подъезда.

- Еще вариант - могут повестку отдать под роспись родителям или вручить (может даже торжественно) на работе - через руководство предприятия, - рассказали самарцам.

Опущенная в почтовый ящик повестка считается не врученной.

Военкоматы работают с кадровыми отделами всех предприятий. Оттуда также поступают списки по всем сотрудникам. Напомним, что вчера в Самаре уже отправляли к месту сбора первых призванных. До этого добровольцы рассказали, почему пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Также недавно был опубликован приказ военного комиссара. В нем подробно разъяснены все тонкости прохождения частичной мобилизации в Самарской области в сентябре 2022 года. А здесь мы собрали всю проверенную информацию о частичной мобилизации в регионе.