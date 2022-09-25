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Общество25 сентября 2022 6:56

В Самаре ищут новых хозяев для редкой уникальной кокколобы

Объявление о продаже необычного растения появилось на сайте Авито
Анастасия МЫШКИНА
Кокколоба ягодоносная

Кокколоба ягодоносная

В Самаре появилось объявление о продаже очень редкого и уникального растения. Кокколобу ягодоносную предлагают приобрести за 100 тысяч рублей. По другому растение называется также морской виноград. Относится оно к семейству гречишных.

- Это растение из Флориды, с побережья Атлантического океана, неядовитое ,растёт в квартире без проблем. И очень редкое, - говорится в объявлении.

Эксперты отмечают, что это растение не выносит мороза - так что выращивать его придется в оранжерее, или постоянно отапливаемом доме. А вот соленый воздух для нее - прекрасный климат. В комнатных условиях кокколоба не цветет, но ее ценят за красивые листья - оливково-зеленые с красными прожилками.