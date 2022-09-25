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Происшествия25 сентября 2022 7:08

Водитель Лада Гранта в Самаре не уступила на перекрестке и отправила в больницу двух человек

Сама женщина также пострадала
Анастасия МЫШКИНА
Автомобиль серьезно пострадал

Автомобиль серьезно пострадал

В Самаре в ДТП в полночь 22 сентября пострадали три человека. Виновницей аварии стала женщина-водитель Лады Гранты, которая, двигаясь по ул. Карла Маркса, не уступила дорогу автомобилю Киа Рио. Иномарка ехала по главной дороге.

- В результате ДТП пострадали три человека. Сама водитель Гранты попала в больницу, а водитель и пассажир автомобиля Киа Рио обратились к врачам и были отправлены на амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Водителю автомобиля, которая стала виновницей аварии, грозит административная ответственность. Возбуждено дело о нарушении пункта 13,9 ПДФ, в котором как раз говорится о нарушении порядка выезда на главную дорогу.