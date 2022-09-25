Опасные ливни надвигаются на Самарскую область 25 сентября 2022 года

В регионе обещают сильный дождь

В Самарской области в воскресенье 25 сентября 2022 года объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожанам синоптики обещают сильный дождь - опасный ливень может обрушиться на любой район региона. Наибольшая вероятность сильного дождя - именно по области. Также гроза может начаться в Тольятти.

Напомним, что при сильном дожде жителям региона рекомендуют быть осторожнее. Нужно быть аккуратнее на дорогах. По возможности стоит и вовсе отказаться от поездок на личном автотранспорте, ведь из-за сильного дождя часто ухудшается видимость на дороге.

Также стоит помнить, что если возникнет черезвычайная ситуация, нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Кстати, синоптики также предупредили, что уже 26 сентября серьезно похолодает, температура ночью опустится до 5 градусов, а днем до 10 градусов.