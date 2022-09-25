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Общество25 сентября 2022 8:45

В Тольятти 34-летний рецидивист избил пенсионера

Он набросился с кулаками на случайно встреченного на улице мужчину
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
В Тольятти 34-летний рецидивист избил пенсионера

В Тольятти 34-летний рецидивист избил пенсионера

Неприятное ЧП произошло в Тольятти 15 сентября. В Автозаводском районе 66-летний мужчина возвращался домой из магазина, в какой-то момент его догнал неизвестный и задел локтем. Видимо, пенсионер высказал свое недовольство. Потому что более молодой тольяттинец озверел и набросился на него с кулаками, несколько раз ударил по голове и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, а сотрудники следственно-оперативной группы начали поиски злоумышленника. Они провели обход по квартирам, проверили всех тех, кто живет неподалеку и ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное.

В итоге оперативники предположили, что виновник - местный житель 1988 года рождения, его нашил в одном из питейных заведений автограда. Оказалось, что его уже неоднократно судили за кражи и причинение вреда здоровью других людей. Своей вины он отрицать не стал.

Теперь за нанесение тяжкого вреда здоровью мужчину будут судить, на данный момент он заключен под стражу.