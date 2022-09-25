"Тренд этой осени и недорого": в Самаре обнаружили пакет-вумен в мусорных мешках

Странная дама в пакетах шокировала самарцев

Странная женщина, которая полностью упаковалась в мусорные мешки, шокировала самарцев в эти выходные. Фотографией в социальных сетях поделилась Мария Карташова. Она полностью оделась в мусорные пакеты, закутала руки, ноги и даже голову.

- Полная защита! Видимо, от коронавируса спряталась, - отметила автор фото.

Комментаторы присоединились к обсуждению и отметили, что уже видели пакет-вуман в трамвае. Там она тоже всех шокировала и напугала. Некоторые отметили, что непонятно, парень это или девушка. Некоторые даже предположили, что индивид состоит на учете в психиатрической больнице на Нагорной.

Особенно забавно многим показалось то, что пакетную женщину засняли прямо напротив секонд-хенда. Видимо, даже на эту одежду у нее денег не хватило. Но в пользу версии о защите от коронавируса говорит и то, что дама не поленилась надеть маску.